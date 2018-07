Düren (SID) - (SID) - Volleyball-Nationalspieler Stefan Hübner hat seine aktive Karriere wegen anhaltender Verletzungsprobleme überraschend beendet. Der 36-Jährige löste seinen Vertrag beim Bundesligsten evivo Düren vorzeitig zum 31. Januar auf und wird nach eigenen Angaben "zu 99 Prozent" nicht mehr auf das Spielfeld zurückkehren. "Die Kraft, mich jetzt noch einmal zurückzukämpfen, fehlt mir", sagte der viermalige Volleyballer des Jahres.

Bei Hübner war im Oktober ein Einriss der Sohlensehne am rechten Fuß diagnostiziert worden, der Mittelblocker sollte rund drei Monate ausfallen. Doch den 245-maligen Nationalspieler plagen inzwischen auch wieder Knieprobleme. In der vergangenen Saison hatte der verletzungsanfällige Hübner deshalb sechs Monate pausieren müssen und die WM verpasst.

"Es fällt mir noch schwer zu realisieren, dass das jetzt vorbei ist", sagte der gebürtige Bielefelder nach seiner schweren Entscheidung. Hübner hatte seine Karriere nach den Olympischen Spielen in Peking 2008 schon einmal beendet, kehrte aber wieder zurück. Diesmal ist der Abschied aber wohl endgültig. "Ich hatte gehofft, dieser Tag würde nie oder zumindest noch nicht so schnell kommen. Ich habe nach mehr als reichlicher Überlegung und schlaflosen Nächten beschlossen: Ich beende meine Karriere als Spieler", so Hübner.

Günter Hamel, Sportdirektor des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), hatte nicht mit Hübners Schritt gerechnet: "Ich bin von dieser plötzlichen Entscheidung überrascht, kann sie aber aufgrund der letzten Jahre nachvollziehen."

Hübner will künftig als Betreuer oder Trainer zu arbeiten. Im November hatte der Routinier an der Seite von Stewart Bernard und Ralph Bergmann beim vorolympischen Qualifikationsturnier in Frankreich bereits zum Trainerteam der DVV-Auswahl gehört.

Der Wahl-Kölner kann sich eine Fortsetzung dieser Tätigkeit vorstellen. "Ich habe dem Verband mitgeteilt, dass ich gerne als Teil des Teams weitermachen würde, um den Prozess weiter voranzubringen. Ich bin gespannt, wie sich die Dinge in dieser Hinsicht entwickeln werden", sagte Hübner.

Hamel sendete bereits positive Signale. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Stefan in dem Trainerteam für die anstehende Olympia-Qualifikation und den dann hoffentlich folgenden Olympischen Spielen eine wichtige Rolle spielen kann", sagte der DVV-Sportdirektor.