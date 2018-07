NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> ist am Mittwoch im New Yorker Handel um die Marke von 1,27 US-Dollar gependelt. Zuletzt scheiterte die Gemeinschaftswährung mehrmals knapp mit einem Sprung über diese Hürde und kostete 1,2697 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2718 (Dienstag: 1,2808) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7863 (0,7808) Euro.

Der Konjunkturbericht (Beige Book) der US-Notenbank gab kaum Impulse. Zuvor hatten "Gerüchte, nach denen eine führende Ratingagentur in den nächsten Stunden Frankreich herabstufen will, die Märkte genervt", wie Devisenexperte Hartwig Wild vom Bankhaus Metzler sagte.