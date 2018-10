Woking (SID) - McLaren hat das erste "Duell" der Formel-1-Saison 2012 gegen Konkurrent Ferrari gewonnen. Die Briten werden am 1. Februar im McLaren-Hauptquartier in Woking nahe London den MP4-27 enthüllen, mit dem Vize-Weltmeister Jenson Button und Lewis Hamilton Sebastian Vettel den Titel abjagen wollen. Ferrari enthüllt seinen neuen roten Renner erst zwei Tage später, am 3. Februar, auf der Hausstrecke in Fiorano. Drei Tage später stellt im südspanischen Jerez das Sauer-Team seinen neuen C31-Ferrari vor.

Weltmeister Vettel wird seinen neuen Red Bull möglicherweise erst beim ersten offiziellen Test am 7. Februar in Jerez der Öffentlichkeit präsentieren. Über eine eigene Präsentation der "Bullen" ein paar Tage zuvor wird derzeit aber noch spekuliert. Rekordweltmeister Michael Schumacher und Teamkollege Nico Rosberg dagegen müssen auf jeden Fall bis zum zweiten Test ab dem 21. Februar in Barcelona auf ihren neuen Mercedes-Silberpfeil warten. Teamchef Ross Brawn erhofft sich einen Vorteil durch die etwas längere Entwicklungszeit gegenüber der Konkurrenz.