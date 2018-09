Doha (Katar) (SID) - Torjäger Klaas-Jan Huntelaar hält ein Ende der 54 Jahre andauernden Meisterschafts-Durststrecke von Fußball-Bundesligist Schalke 04 in dieser Saison für möglich. "Natürlich können wir Meister werden", sagte der Niederländer im Interview mit dem kicker: "Wir sind nach der Hinrunde punktgleich mit dem BVB und nur drei Punkte hinter Bayern. Das zeigt, dass wir über viele Spiele hinweg stabil gepunktet haben. Also haben wir die Chance - wenn wir so weitermachen. Dann kann ein positiver Flow entstehen."

Pokalsieger Schalke, der letztmals 1958 deutscher Meister geworden war, liegt nach einer überraschend guten Hinrunde mit 34 Zählern auf Rang drei. Wenn es gelingen sollte, der ganzen Mannschaft die "Winner-Mentalität" zu vermitteln, könne man "etwas Schönes" erreichen, sagte Huntelaar: "Vielleicht schon in den nächsten sechs Monaten, vielleicht später."

Sollte den Knappen der lang ersehnte große Wurf endlich gelingen, dürfte sich das auch positiv auf eine mögliche Vertragsverlängerung mit Huntelaar über den 30. Juni 2013 hinaus auswirken. "Wertschätzung und Stabilität", sagte der 28-Jährige, seien für ihn entscheidend: "Ich will spielen. Und Titel gewinnen."