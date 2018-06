Washington (dpa) - Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums hat Medienberichten zufolge ein Internet-Video, in dem angeblich US-Soldaten in Afghanistan auf die Leichen von Taliban-Rebellen urinieren, scharf verurteilt. «Es ist abscheulich. Es hat mir den Magen umgedreht», wurde Pentagon-Sprecher John Kirby CNN und anderen US-Medien zitiert. Die Echtheit des Videos, das seit gestern im Internet kursiert, ist noch nicht bestätigt. Darauf sind vier mutmaßliche Marineinfanteristen in Kampfanzügen zu sehen, die über den Körpern von drei Männern lachend ihre Notdurft verrichten.

