Wiesbaden (dpa) - Die Zahl der Einwohner in Deutschland ist nach acht Jahren Rückgang erstmals wieder leicht gestiegen. Mehr als 81,80 Millionen Menschen lebten 2011 in Deutschland - gut 50 000 mehr als im Vorjahr.

Das geht aus einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Freitag in Wiesbaden veröffentlicht wurde. Genaue Zahlen gibt es aber noch nicht. Hauptursache für das leichte Plus sind mehr Zuwanderer - vor allem aus Polen.

Seit Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit im vergangenen Mai für acht Länder, die 2004 der EU beigetreten sind, ziehen jeden Monat durchschnittlich rund 28 000 Menschen aus diesen Staaten nach Deutschland. Insgesamt sind 2011 schätzungsweise 240 000 Menschen mehr nach Deutschland gekommen als weggezogen. Das ist die höchste Zahl seit zehn Jahren.

Pressemitteilung