Mailand (dpa) - Das Rätselraten um die Zukunft von Carlos Tévez wird immer größer. Übereinstimmenden Medienberichten in Italien und England zufolge hat sich der AC Mailand aus dem Wettbieten mit Stadtrivale Inter verabschiedet.

Ausschlaggebend soll die Entscheidung des Brasilianers Pato gewesen sein: Der Stürmer, dessen Platz Tévez beim AC hätte einnehmen können, entschied sich nun doch gegen einen Wechsel zum Paris St. Germain.

Die Zukunft des bei Manchester City in Ungnade gefallenen Tévez ist damit nach wie vor völlig offen. Der britische Sender BBC spekulierte, dass die Absage des AC das Interesse von Inter wieder verstärken könnte. Pikanterweise spielen die beiden Mailänder Clubs am Sonntag in der Serie A gegeneinander.

Inter-Präsident Massimo Moratti war bereits davon ausgegangen, dass Tévez zum AC wechseln würde. AC-Vizepräsident Adriano Galliani hatte auch schon entsprechenden Gespräche mit Tévez' Berater in London geführt. Dann aber traf die Nachricht ein, dass Pato bleiben will. Kolportierte 35 Millionen Euro kamen damit doch nicht in die AC-Kasse.

Was nun, Carlos Tévez? Bei Manchester City hat er keine Zukunft mehr, seitdem er im Champions-League-Spiel bei Bayern München für einen Eklat gesorgt hatte. Er soll sich damals geweigert haben, eingewechselt zu werden. So sahen es Trainer Roberto Mancini und die Vereinsverantwortlichen. Tévez sprach von einem Missverständnis.

