Frankfurt/Main (SID) - Das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft gegen Rumänien ist auf den 1. Juni vorverlegt worden. Diese Terminänderung wurde von der UEFA bestätigt, nachdem sich bereits der Rumänische Fußball-Verband und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf die Neuansetzung verständigt hatten.

Ursprünglich war der 16. Juni als Spieltag vorgesehen. Der DFB hatte die Neuterminierung angeregt. Da der letzte Spieltag in der Frauen-Bundesliga am 28. Mai stattfindet und die Frauen-Nationalmannschaft nicht an den Olympischen Spielen 2012 in London teilnimmt, hätten die Nationalspielerinnen fast drei Wochen bis zum EM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien überbrücken müssen.