Frankfurt/Main (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird wegen der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag des Elysee-Vertrages das ursprünglich für den 5. März 2014 geplante Rückspiel in Frankreich bereits 13 Monate früher am 6. Februar 2013 austragen. Das zunächst für diesen Tag vorgesehene Länderspiel der DFB-Auswahl in Italien ist im Gegenzug und in enger Absprache mit dem Italienischen Fußball-Verband auf den 5. März 2014 verlegt worden. Das Hinspiel gegen Frankreich findet am 29. Februar in Bremen statt.

Hintergrund für den Tausch war der Wunsch, die Begegnung in Frankreich in die Party zum 50. Jahrestag des Elysee-Vertrages einzubinden. Am 22. Januar 1963 wurde im Pariser Elysee-Palast vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle das Abkommen über die deutsch-französische Zusammenarbeit unterzeichnet.

"Wir waren von dieser Idee sofort angetan und haben Kontakt zu den Italienern und Franzosen aufgenommen. Dass der Termintausch dann so schnell und unproblematisch umgesetzt werden konnte, zeigt das gute Verhältnis der drei Verbände untereinander", sagte DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach.