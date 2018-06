Berlin (dpa) - Wirtschaftsverbände des Mittelstands haben die Einführung komplett rauchfreier Arbeitszeiten in Deutschland gefordert. Wie die «Bild»-Zeitung am Freitag berichtete, sollen Beschäftigte Zigaretten künftig nur noch in der Mittagspause oder nach Feierabend konsumieren.

«Schluss mit dem blauen Dunst während der Arbeit», sagte der Präsident des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Mario Ohoven, der Zeitung. «Raucherpausen kosten die Betriebe bares Geld und stören den Arbeitsablauf.»

Vorbild sei Schweden, wo viele Firmen das Konzept «rauchfreie Arbeitszeit» umsetzten. Die Chefin des Unternehmerverbands mittelständische Wirtschaft, Ursula Frerichs, unterstützte den Vorstoß. «Extra-Pausen für Raucher müssen abgeschafft werden. Es kann nicht sein, dass Nichtraucher bestraft werden.» Oft würden mehrere Raucher zusammen stehen und mehr als nur eine Zigarette rauchen, was im Extremfall den ganzen Betrieb lahmlegen könne, sagte Frerichs der Zeitung.