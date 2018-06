Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Heather Locklear ist nach einem Notruf von ihrem Haus in Los Angeles ins Krankenhaus gekommen. Sie sei jedoch nicht mehr in Gefahr, es werde ihr bald wieder gut gehen, zitierte das Promi-Portal «People.com» aus einer Mitteilung von Locklears Eltern.

Die 50-Jährige war am Donnerstag in eine Klinik bei Los Angeles gebracht worden, nachdem ihre Schwester den Notruf gewählt hatte. Eine Bestätigung des Berichts des Portals «tmz.com», Locklear habe verschreibungspflichtige Medikamente und Alkohol genommen, gab es nicht.

Locklear litt immer wieder unter Depressionen und war deshalb auch in Behandlung. Der Star aus «Denver-Clan» und «Melrose Place» und ihr Kollege Jack Wagner hatten vor zwei Monaten ihre Verlobung gelöst. Die beiden waren seit 2007 zusammen, aber erst seit August verlobt. Locklear war zuvor mit den Musikern Tommy Lee (Mötley Crüe) und Richie Sambora (Bon Jovi) verheiratet. Aus der zweiten Ehe stammt ihre Tochter Ava Elizabeth.

Locklear sei nicht in Gefahr, meldete der Sender CBS jetzt unter Berufung auf das Krankenhaus. Eine Sprecherin des Hospitals sagte, dass Locklears Eltern am Krankenbett seien: «Sie möchten, dass alle wissen, dass es ihr gut geht, sie nicht in Gefahr und gesund ist.»