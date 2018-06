Nashville (dpa) - Keith Urban (44) scheint seine Operation an den Stimmbändern im November sehr gut überstanden zu haben. Auf seiner Webseite kündigte der Country-Sänger jetzt mit einem Auftritt Anfang Februar in Nashville sein Bühnen-Comeback an.

Ein für Mitte Januar in Nashville angesetztes Benefizkonzert hatte der Ehemann von Nicole Kidman (44) noch verschieben müssen. Seit der Operation, bei der ihm Polypen auf den Stimmbändern entfernt wurden, hatte er seine Stimme schonen müssen.