Wulffs Anwälte wollen Medienanfragen veröffentlichen

Berlin (dpa) - Die Anwälte von Bundespräsident Christian Wulff wollen weitere Journalistenanfragen und die Antworten darauf in der Kredit- und Medienaffäre veröffentlichen. Diesen Auftrag habe der Bundespräsident gegeben, teilte Rechtsanwalt Gernot Lehr mit. Damit solle die zusammenfassende Stellungnahme ergänzt werden, die nach dem Fernsehinterview Wulffs am 4. Januar erfolgte. Voraussetzung sei, dass die Medien die Veröffentlichung freigegeben haben und keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Die Veröffentlichung werde «in der kommenden Woche schnellstmöglich erfolgen», betonte Lehr.

Neonazi-Untersuchungsausschuss und Expertenkommission kommen

Berlin (dpa) - Nach langem Hin und Her sind sich die Bundestagsfraktionen einig: Ein Bundestags-Untersuchungsausschuss und eine Expertenkommission von Bund und Ländern werden die Ermittlungspannen rund um die Neonazi-Morde politisch aufarbeiten. Der Ausschuss soll noch im Januar eingesetzt werden, sagte Unions-Fraktionsgeschäftsführer Peter Altmaier. Ende November hatten die Fraktionen die Neonazi-Morde in einer gemeinsamen Erklärung verurteilt und sich bei den Angehörigen der Opfer für Versäumnisse und Pannen der Sicherheitsbehörden entschuldigt.

Polizei macht Weg frei für Weiterbau von Stuttgart 21

Stuttgart (dpa) - Mit einem massiven Aufgebot hat die Polizei den Weg für die nächsten Bauarbeiten am Bahnprojekt Stuttgart 21 frei gemacht. Im Gegensatz zum Einsatz im Herbst 2010 gab es in der Nacht keine gewalttätigen Ausschreitungen mit S-21-Gegnern. 2200 Beamte räumten das Gebiet um den Südflügel des Hauptbahnhofs ohne größere Zwischenfälle. Nach Polizeiangaben hatten rund 600 Demonstranten gegen den geplanten Abriss protestiert. Regierung und S-21-Gegner lobten den besonnenen Polizeieinsatz.

Norwegisches Gericht ordnet neues Breivik-Gutachten an

Oslo (dpa) - Der als unzurechnungsfähig eingestufte norwegische Attentäter Anders Behring Breivik muss sich vor Prozessbeginn erneut auf seinen Geisteszustand untersuchen lassen. Dies ordnete das zuständige Gericht in Oslo an. Zwei Psychiater wurden mit einer neuen Untersuchung betraut, teilten das Gericht mit. Ein erstes, umstrittenes Gutachten hatte die fehlende Zurechnungsfähigkeit des Massenmörders festgestellt. Würde diese erste Einstufung für das Verfahren übernommen, kann der 32-Jährige nicht zu Haft verurteilt, sondern nur in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden.

EU sieht «neue Beziehung» zu Birma

Brüssel (dpa) - Die Europäische Union hat die Freilassung von Hunderten politischen Gefangenen in Birma begrüßt. «Dies bringt uns einen Schritt weiter zu einer neuen Beziehung mit Birma», heißt es in einer Erklärung der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton. Die Freilassung von politischen Gefangenen sei ein mutiger Schritt und eine weitere Bestätigung für die Fortsetzung des Reformkurses der Regierung Birmas.

USA ziehen Tausende Soldaten aus Europa ab

Washington (dpa) - Die US-Armee macht mit dem Sparen ernst: Mehrere Tausend Soldaten werden demnächst aus Europa abziehen. US-Verteidigungsminister Leon Panetta sprach von zwei Kampfbrigaden, die Europa verlassen müssten. Zwar nannte er keine Einzelheiten. Allerdings dürfte auch Deutschland betroffen sein - denn dort ist der Löwenanteil der US-Soldaten in Europa stationiert. Der Abzug von zwei Kampfbrigaden und den dazu gehörenden, nicht-kämpfenden Armeeangehörigen bedeute eine Reduzierung um etwa 10 000 bis 15 000 Soldaten, meint die «Washington Post».