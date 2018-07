Moskau (dpa) - Die Raumsonde «Phobos-Grunt» wird russischen Experten zufolge vermutlich über Argentinien in die Erdatmosphäre eintreten. Das teilte die Raumfahrtbehörde Roskosmos nach Angaben der Agentur Interfax mit. Die dabei nicht verglühenden Teile würden am Sonntag in den Atlantik stürzen. Eine Gefahr für bewohnte Gebiete sei aber nicht völlig auszuschließen, sagte der Moskauer Experte Alexander Ilin. Details seien erst kurz vor dem Absturz berechenbar.

