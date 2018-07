Louisville (SID) - Box-Legende Muhammad Ali nimmt trotz seines stark angeschlagenen Gesundheitszustandes am Samstag an den Feiern zu seinem 70. Geburtstag (17. Januar) in Louisville teil. Zu Ehren des Ex-Champions wird es im Muhammad Ali Center im US-Bundesstaat Kentucky ein Dinner geben, das den Startschuss zur einwöchigen Geburtstagsparty darstellt.

"Sieben Tage für sieben Jahrzehnte", lautet das Motto der Feiern anlässlich des runden Geburtstages des größten Boxers aller Zeiten. Neben Freunden und Weggefährten sind auch Alis vierte Frau Lonnie sowie sein Langzeit-Trainer Angela Dundee mit von der Partie.

Ali reist aus seinem Wohnort Phoenix/Arizona an, obwohl es ihm zuletzt gesundheitlich schlecht ging. Auf der Beerdigung von Ex-Rivale Joe Frazier im November musste er auf dem Weg in die Kirche von Frau Lonnie und anderen Helfern gestützt werden. Kurz darauf wurde der dreimalige Schwergewichts-Weltmeister wegen Dehydrierung mehrere Tage im Krankenhaus behandelt. Ali leidet seit vielen Jahren am Parkinson-Syndrom.

"Die Gemeinschaft ist ein wichtiger Teil in Alis Leben", sagte Ehefrau Lonnie, die sich aufopferungsvoll um den erkrankten Ex-Boxer kümmert. Louisville habe Ali als erstes bei seinen sportlichen Zielen unterstützt. Deshalb auch sei das 2005 Center der richtige Ort für die Feiern. "Für eine weltweite Ikone wie Muhammad Ali, der das Leben von Millionen Menschen buchstäblich berührt hat, ist es ein bedeutsames Ereignis zu feiern", sagte Center-Sprecherin Jeanie Kahnke.