Leipzig (SID) - Die deutschen Hockey-Teams stehen bei den gemeinsamen Hallen-Europameisterschaften der Herren und Damen in Leipzig nach jeweils zwei Siegen vor dem Einzug ins Halbfinale. Beiden Mannschaften fehlt im dritten Vorrundenspiel am Samstag noch ein Punkt zum Sprung in die Runde der letzten Vier.

Die deutschen Herren von Bundestrainer Markus Weise, der der mit vier Olympiasiegern angetreten war, ließen einem hart erkämpften 2:1 (0:1)-Auftaktsieg gegen Titelverteidiger Österreich einen 9:2 (3:2)-Kantersieg gegen die Schweiz folgen. Das von Juniorinnen-Bundestrainer Marc Herbert betreute Damen-Team startete mit einem 5:3 (3:1) gegen Tschechien und ließ danach ein knappes 2:1 (2:1) gegen Spanien folgen.

Beide Teams des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) wollen in Leipzig die zuletzt verlorenen EM-Titel zurückholen. Die Damen spielen am Samstag im abschließenden Vorrundenspiel gegen Polen (10.40 Uhr), die Herren gegen Spanien (11.50 Uhr). Beide Gegner machen sich nach jeweils einem Sieg und einer Niederlage auch noch Hoffnungen auf den Halbfinaleinzug.

Die deutschen Herren taten sich in ihrer Auftaktpartie sehr schwer gegen die nach einer früheren Führung extrem defensiv agierenden Österreicher. Oskar Deecke (25.) per Siebenmeter und Thilo Stralkowski (26., Strafecke) drehten aber die Partie. Gegen die Schweiz führte der Hallen-Weltmeister durch zwei Tore von Matthias Witthaus (3., 14.) und ein Tor von Deecke (13.) zur Pause 3:2, bevor Witthaus mit seinen Treffern drei und vier (23., 31.), Tobias Hauke (22.), Florian Woesch (24.), Tobias Lietz (36.) und Benjamin Wess (38.) den klaren Erfolg herausschossen.

Die deutschen Damen hatten gegen Tschechien durch Tore von Rebecca Landshut (3.), Franzisca Hauke (6.) und Eva Frank (19., Strafecke) 3:1 geführt. Dinah Grote (31. und 38.) machte nach der Pause mit zwei Treffern den Erfolg perfekt. Gegen die Spanierinnen trafen nach einem 0:1-Rückstand Kerstin Holm (16., Strafecke) und Eva Frank (18.).