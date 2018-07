Peking (dpa) - Beim Verkaufsstart des neuen iPhone 4S in China ist es zu Tumulten gekommen. Verärgerte Kunden bewarfen den Apple-Store in einem Pekinger Einkaufsviertel mit Eiern, als der Laden wegen des großen Ansturms aus Sicherheitsgründen nicht öffnete. Massive Polizeikräfte räumten das Gebiet um den Laden und riegelten es vorübergehend ab. In den anderen beiden großen Apple-Läden in Peking sowie in Shanghai war das iPhone innerhalb einer Stunde ausverkauft. Apple stoppte inzwischen den Ladenverkauf des Smartphones in den beiden chinesischen Metropolen für unbestimmte Zeit.

