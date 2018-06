Sydney (SID) - Wiktoria Asarenka aus Weißrussland hat eine gelungene Generalprobe für die am Montag in Melbourne beginnenden Australian Open (bis 29. Januar) gefeiert und das WTA-Turnier in Sydney gewonnen. Die Weltranglistendritte gewann das Endspiel der mit 637.000 Dollar dotierten Veranstaltung gegen Titelverteidigerin Li Na (China) nach 1:56 Stunden mit 6:2, 1:6, 6:3.

Für die 22 Jahre alte Weißrussin war es der neunte Turniersieg auf der WTA-Tour. Asarenka erhält für ihren Triumph umgerechnet 84.000 Euro. Li Na muss sich mit rund 44.000 Euro trösten.