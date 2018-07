Hobart (SID) - Qualifikantin Mona Barthel hat ihren Siegeszug vor den Australian Open (ab 16. Januar) fortgesetzt und in Hobart/Tasmanien ihr erstes Finale auf der WTA-Tour erreicht. Die Weltranglisten-64. aus Bad Segeberg gewann das deutsche Halbfinalduell gegen die favorisierte Angelique Kerber (Kiel) mit 6:0, 7:6 (8:6). Im Endspiel am Samstag trifft die 21-jährige Barthel auf die topgesetzte Belgierin Yanina Wickmayer.

Barthel verwandelte nach 1:20 Stunden ihren ersten Matchball und ballte vor Erleichterung die Hand zur die Faust. "Ich habe bei diesem Turnier sieben gute Matches gespielt, jetzt freue ich mich auf das Finale. Ich habe nichts zu verlieren", sagte Barthel, die vor einem Jahr noch auf Position 264 des Rankings gestanden hatte. US-Open-Halbfinalistin Kerber verpasste fünf Tage vor ihrem 24. Geburtstag das zweite WTA-Endspiel ihrer Karriere nach der Finalteilnahme 2010 in Bogota.

Barthel zeigte im ersten Satz kaum Schwächen und ließ keinen Breakball zu. Danach geriet sie zunächst mit 2:5 in Rückstand, rettete sich aber in den Tiebreak. Dort vergab Linkshänderin Kerber beim Stand von 6:5 einen Satzball. Während die 23-Jährige in den entscheidenden Phase haderte, behielt Barthel kühlen Kopf.

"Natürlich war es kein Spiel wie jedes andere. Wir kennen uns sehr gut, da ist es immer schwierig. Aber ich habe versucht, mein Spiel zu spielen und konzentriert zu bleiben", meinte Barthel, die im Viertelfinale am Donnerstag Titelverteidigerin Jarmila Gajdosova (Australien) ausgeschaltet hatte. Auf die Gewinnerin wartet eine Siegprämie in Höhe von 37.000 Dollar.

Barthel gehört zur erweiterten Fed-Cup-Mannschaft von Teamchefin Barbara Rittner. Sie darf sich sogar Hoffnungen auf eine Nominierung für das Erstrundenmatch gegen Titelverteidiger Tschechien am 4./5. Februar in Stuttgart machen, nachdem Topspielerin Andrea Petkovic vier bis sechs Wochen pausieren muss. Die Weltranglistenzehnte hatte wegen der Verletzung im Rücken ihre Teilnahme an den Australian Open absagen müssen.