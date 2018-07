Melbourne (dpa) - Die deutschen Tennisprofis haben bei der Auslosung für die Australian Open lösbare Aufgaben zugeteilt bekommen. Die an Nummer 14 gesetzte Sabine Lisicki bekommt es beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres mit einer Qualifikantin zu tun, US-Open-Halbfinalistin Angelique Kerber trifft zunächst auf die Australierin Bojana Bobusic. Etwas schwerer wird es für die an Nummer 21 notierte Julia Görges. Die 23-Jährige spielt gegen die Slowenin Polona Hercog. Bei den Herren trifft der an Nummer 20 gesetzte Florian Mayer zum Auftakt auf Yen Lu aus Taiwan.

