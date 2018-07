Bargum (dpa) - Ein Personenzug ist auf der Fahrt von Sylt nach Hamburg in eine Rinderherde gefahren und entgleist. Bei dem Unglück am Nachmittag habe es einen Toten und zwei Verletzte gegeben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Flensburg. Der zur Nord-Ostsee-Bahn gehörende sei südlich von Niebüll auf die Herde zugefahren. Eine Schnellbremsung habe die Kollision nicht mehr verhindern können. 23 Fahrgäste seien von der Feuerwehr unverletzt gerettet und versorgt worden.

