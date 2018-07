Königssee (SID) - Bobpilotin Cathleen Martini hat beim Heim-Weltcup in Königssee ihren dritten Saisonsieg in Folge eingefahren. Die 29-Jährige aus Oberbärenburg, die auf der anspruchsvollen Bahn am Fuße des Watzmann vor einem Jahr ihren ersten WM-Titel gewonnen hatte, siegte mit Bestzeiten in beiden Läufen vor der kanadischen Olympiasiegerin Kaillie Humphries und der Schweizerin Fabienne Meyer, die sich zeitgleich den zweiten Platz (+0,54) teilten.

Sandra Kiriasis (Winterberg), Olympiasiegerin von 2006, wurde Vierte (+0,60). Die Winterbergerin Anja Schneiderheinze belegte Rang sechs (+0,81). Martini, die sich vor einer Woche in Altenberg Europameisterin wurde, baute dank des 17. Weltcupsieges ihrer Karriere die Führung in der Gesamtwertung weiter aus.

Am Samstag steht der Zweier-Wettbewerb der Männer auf dem Programm. Nach Gold (Vierer) und Silber (Zweier) bei der EM geht Maximilian Arndt als Mitfavorit an den Start, zumal der Oberhofer nach dem verletzungsbedingten Ausfall des Riesaers Thomas Florschütz (Wadenbeinbruch) in Kevin Kuske den wohl besten Anschieber der Welt bekommen hat.