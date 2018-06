Wengen (SID) - Lokalmatador Beat Feuz liegt nach der ersten Disziplin bei der Super-Kombination im schweizerischen Wengen in Führung. Der 24-Jährige fuhr auf der um knapp 1,5 Kilometer verkürzten Lauberhorn-Strecke in 1:50,45 Minuten Bestzeit in der Abfahrt. Olympiasieger Bode Miller folgt mit einem Rückstand von 0,78 Sekunden auf Rang zwei, Dritter ist der Franzose Adrien Theaux (1,41 zurück). Andreas Sander (Ennepetal), einziger deutscher Starter am Freitag, kam mit 3,87 Sekunden Rückstand ins Ziel. Start für den Slalom ist um 14.00 Uhr.