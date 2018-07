Lissabon (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat zum Abschluss seines Trainingslagers in Portugal eine Niederlage verbuchen müssen. Die Niedersachsen verloren den Test gegen den niederländischen Ehrendivisionär SC Heerenveen 0:1 (0:1). Nach der frühen Führung der Niederländer lief das ersatzgeschwächte Team von Trainer Mirko Slomka 83 Minuten lang vergeblich dem Ausgleich hinterher. Im letzten Vorbereitungsspiel auf den Rückrundenstart am 21. Januar (Samstag) gegen 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) tritt Hannover, das im ersten Testspiel während des Trainingslagers gegen den Ligarivalen 1. FC Köln ein 1:1 erzielt hatte, am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) bei Zweitligist SC Paderborn an.