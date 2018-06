Nürnberg (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg muss zum Auftakt der Rückrunde wohl auf Winterzugang Hanno Balitsch verzichten. Die Verletzung am Oberschenkel, die Balitsch aus Leverkusen mitgebracht hatte, ist nach einem Bericht der Nürnberger Nachrichten schwerer als zunächst gedacht. Daher könne Balitsch am 21. Januar gegen Hertha BSC Berlin nicht spielen. Auch ein Einsatz am 19. Spieltag bei Hannover 96 sei gefährdet. Beim letzten Test am Freitag gegen den moldawischen Klub FC Costuleni (5:0) fehlte Balitsch.