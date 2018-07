Bad Hersfeld (dpa) - Ein 46-Jähriger hat vor seinem Haus in Osthessen auf Polizisten geschossen, die von seiner Frau alarmiert worden waren. Ihr Mann randaliere betrunken in der gemeinsamen Wohnung, habe die Frau am Telefon berichtet. Als zwei Streifenwagen an der Adresse ankamen, sei ein Mann aus dem Haus gekommen und habe mit einem Colt auf die Beamten geschossen, teilte die Polizei Bad Hersfeld mit. Die Polizisten schossen zurück und trafen den Mann in den Oberschenkel. Er wurde festgenommen und kam ins Krankenhaus.

