Oberhof (dpa) - Angeführt von Natalie Geisenberger haben die deutschen Rodel-Frauen den ersten Dreifacherfolg des WM-Winters eingefahren. Die 23-Jährige war beim Bahnrekord-Festival in Oberhof nicht zu schlagen und fuhr mit Bestzeiten in beiden Läufen überlegen ihren zweiten Saisonsieg heraus.

Hinter der Miesbacherin musste sich Olympiasiegerin Tatjana Hüfner mit Rang zwei begnügen. Anke Wischnewski als Dritte und Corinna Martini als Fünfte komplettierten den starken Heim-Auftritt der deutschen Frauen.

Vor einer Woche am Königssee hatte die Olympia-Dritte den Sieg durch einen Patzer kurz vor dem Ziel aus der Hand gegeben, in Oberhof machte sie es nun besser. Im ersten Durchgang legte Geisenberger Bahnrekord vor. Zwar blies Hüfner im zweiten Lauf ihrerseits mit Bahnrekord zum Angriff, doch Geisenberger konterte eiskalt und stellte eine weitere Bestmarke auf. Hüfner blieb am Ende nur Platz zwei, sie führt aber weiter in der Weltcup-Gesamtwertung.