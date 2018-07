Kairo (dpa) - Friedensnobelpreisträger Mohammed el Baradei scheidet im Rennen um das Präsidentenamt in Ägypten aus. Der frühere Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde äußerte sich in einer Erklärung enttäuscht über die Entwicklung seines Landes seit dem Sturz von Ex-Präsident Husni Mubarak. Der regierende Militärrat verfolge den alten Weg, als ob es keine Revolution gegeben hätte, sagte El Baradei. Er galt besonders in westlichen Ländern als Hoffnungsträger. Bis Ende Juni soll in Ägypten ein neuer Präsident gewählt werden.

