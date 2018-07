Berlin (dpa) - Wenige Tage vor Beginn der Grünen Woche haben die Nahrungsmittelhersteller die Verbraucher auf höhere Preise eingestimmt. Zwischen drei und vier Prozent müssten die Preise in diesem Jahr steigen. Das sagte Jürgen Abraham, Vorsitzender der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie dem «Tagesspiegel» von morgen. Damit reagiere man auf die anhaltend hohen Rohstoffpreise und steigende Personal- und Energiekosten. Die Grüne Woche, die weltgrößte Ernährungsmesse, beginnt am Freitag in Berlin.

