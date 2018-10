Athen (dpa) - Bundesaußenminister Guido Westerwelle ist zu einem Arbeitsbesuch in Athen eingetroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche mit dem griechischen Regierungschef Lucas Papademos steht die Finanzkrise in Griechenland. Anfang kommender Woche werden auch die Kontrolleure von EU, Internationalem Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank in der griechischen Hauptstadt erwartet. Von dem Urteil der «Troika» hängt unter anderem die Auszahlung weiterer Hilfskredite für Griechenland ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.