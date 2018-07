Augsburg (SID) - Der Einsatz des früheren deutschen Junioren-Nationalspielers Nando Rafael vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg beim Afrika-Cup in Äquatorial-Guinea und Gabun (21. Januar bis 12. Februar) ist gefährdet. Beim Weltverband FIFA ist bislang noch keine Anfrage eingegangen, den internationalen Status des 28 Jahre alten Stürmers zu ändern.

Rafael, der in der laufenden Saison erst zwei Erstliga-Einsätze bestritt, hatte 2006 bei der U21-EM für Deutschland gespielt, jedoch nie ein A-Länderspiel absolviert. Deswegen dürfte einer Spielgenehmigung des gebürtigen Angolaners für sein Heimatland, aus dem Rafael mit acht Jahren wegen des Bürgerkriegs nach dem Tod seiner Eltern geflüchtet war, trotz Rafaels Pflichtspieleinsätzen in der deutschen U21-Auswahl nichts im Wege stehen. Ein FIFA-Sprecher wies jedoch darauf hin, dass die Bearbeitung eines entsprechenden Antrags einige Wochen in Anspruch nehmen würde.

Der Augsburger Profi, der neben einem angolanischen seit 2005 auch einen deutschen Pass besitzt, bereitet sich derzeit bereits mit Angolas Nationalmannschaft auf die Kontinentalmeisterschaft vor. Am Samstag bestritt die Elf von Trainer Lito Vidigal ein Testspiel gegen Sierra Leone. In den Gruppenspielen trifft das Team auf Burkina Faso, die Elfenbeinküste und den Sudan.