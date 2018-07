Erfurt (SID) - Fünf Tage vor dem Start der Bundesliga-Rückrunde hat Tabellenführer Bayern München seine Generalprobe souverän gemeistert. Beim Drittligisten Rot-Weiß Erfurt gewann der deutsche Rekordmeister 4:0 (2:0) und bestritt damit auch den letzten Test vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach am kommenden Freitag (20.30 Uhr/ARD, Sky und Liga total!).

Die Tore für das in Bestbesetzung spielenden Team von Trainer Jupp Heynckes erzielten Toni Kroos (12.), Arjen Robben (42.) und Thomas Müller (60.). Bastian Schweinsteiger sorgte in der 90. Minute im Nachschuss für den Endstand. Zuvor hatte er einen an Nils Petersen verursachten Foulelfmeter verschossen. "Ich denke, es war in Ordnung. Man sieht, dass wir noch Sachen verbessern können. Zum Beispiel bei der Chancenauswertung", sagte Schweinsteiger.

Der französische Mittelfeldstar Franck Ribery wurde erst in der 62. Minute eingewechselt, ist aber nach seiner Gelb-Roten Karte aus dem letzten Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln beim Rückrundenstart ohnehin gesperrt.

Lediglich zu Beginn der zweiten Halbzeit erspielte sich der Gastgeber gegen konzentriert agierenden Münchener einige Chancen, jedoch konnten die Erfurter Bayern-Torhüter Manuel Neuer nicht überwinden. In der 78. Minute vergab Dominick Drexsler die beste RWE-Möglichkeit, als er frei vor Neuer den Ball am langen Eck vorbei schoss.

Ansonsten hätten die Bayern noch höher gewinnen können. Holger Badstuber traf in der 57. Minute nur die Latte, weitere Chancen wurden teilweise leichtfertig vergeben.