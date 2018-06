Erfurt (dpa) - Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat beim Drittligisten FC Rot-Weiß Erfurt sein letztes Testspiel vor dem Bundesliga-Rückrundenstart mit 4:0 (2:0) gewonnen.

Vor rund 18 000 Zuschauern im ausverkauften Erfurter Steigerwaldstadion erzielten Toni Kroos (12.), Arjen Robben (38.), Thomas Müller (59.) und Bastian Schweinsteiger (90.) per Nachschuss nach Elfmeter die Tore für den Bundesliga-Tabellenführer.

Fünf Tage vor der Partie bei Borussia Mönchengladbach präsentierten sich die mit allen Stars angereisten Bayern nach dem kräftezehrenden Trainingslager in Katar und dem anschließenden Gastspiel in Indien in guter Verfassung. Von Beginn an dominierten die Münchner die Partie. Lediglich mit der Chancenverwertung dürfte Bayern-Trainer Jupp Heynckes nicht ganz zufrieden gewesen sein. Mario Gomez (25.), Bastian Schweinsteiger (27.), Anatoli Timoschtschuk und Arjen Robben (53.) vergaben hundertprozentige Torchancen.