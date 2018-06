Anderlecht (dpa) - Christoph Daum hat mit dem FC Brügge einen Rückschlag in Belgiens erster Fußball-Liga hinnehmen müssen. Der Europa-League-Gegner von Hannover 96 verlor mit seinem deutschen Trainer bei Spitzenreiter RSC Anderlecht mit 0:3 (0:2).

«Anderlecht war das bessere Team, sie haben die drei Punkte verdient», räumte Daum nach dem Spiel die klare Niederlage ein. Der Gegner habe bisweilen «Katz und Maus» mit seinem Team gespielt.

Brügge geriet früh in Rückstand und fand danach nicht ins Spiel. Rekordmeister Anderlecht nutzte hingegen seine Chancen und stand sicher in der Defensive. Daum sagte, er habe noch nicht mal den Eindruck gehabt, dass die Anderlecht-Spieler an ihre Grenzen gegangen seien. «Sie waren mental und physisch überlegen.» Für Belgiens Rekordmeister trafen Dieumerci Mbokani (3.), Milan Jovanovic (24.) und Matias Suarez (65.).

Nach der Niederlage bleibt Brügge auf dem dritten Platz der Jupiler League, hat nun aber sechs Punkte Rückstand auf Anderlecht. Zuvor hatte Daum, seit gut zwei Monaten im Amt, sein Team zu fünf Liga-Siegen in sechs Partien in die Erfolgsspur zurückgeführt. In Anderlecht konnte er die zweite Niederlage unter seiner Regie aber nicht verhindern.