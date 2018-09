Anderlecht (SID) - Christoph Daum hat mit dem 13-maligen belgischen Fußball-Meister FC Brügge eine bittere Niederlage kassiert. Der frühere Bundesliga-Trainer verlor mit Brügge am Sonntag das Spitzenspiel beim Rekordmeister RSC Anderlecht 0:3 (0:2). Brügge war im Stadion Constant Vandenstock ohne Chance und liegt als Tabellendritter nach 20 Spielen sechs Punkte hinter dem Tabellenführer.

Der Modus der Jupiler Pro League lässt den Blau-Schwarzen aber alle Chancen auf den Meistertitel, denn nach Abschluss der Doppelrunde geht es in Play-offs weiter. Die Teams auf den Rängen eins bis sechs nehmen die Hälfte ihrer Punkte mit in eine neue Tabelle, dann wird nochmals in Hin- und Rückspielen der Meister ermittelt.

Für Anderlecht trafen am Sonntag der frühere Wolfsburger Dieumerci Mbokani (2.), Milan Jovanovic (23.) und Matías Suárez (64.).