Düsseldorf (SID) - Borussia Mönchengladbach hat fünf Tage vor dem Start in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga den vierten Turniersieg beim Wintercup in Düsseldorf verpasst. Das Überraschungsteam der Hinrunde verlor im Finale in der verkürzten Spielzeit von 45 Minuten 0:1 gegen den gastgebenden Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Der deutsche Meister Borussia Dortmund musste sich nach einem 1:0 gegen Werder Bremen mit Rang drei zufrieden geben.

Das entscheidende Tor vor 37.522 Zuschauern erzielte der Finne Timo Furuholm (28.), den die Düsseldorfer erst in der vergangenen Woche von finnischen Erstligisten FC Inter Turku verpflichtet hatten. Für die Fortuna, die am 4. Februar ihr Unternehmen Bundesliga-Aufstieg fortsetzt, war es der zweite Triumph beim Heimturnier nach 2008.

Der BVB war zuvor mit 2:4 im Elfmeterschießen an Düsseldorf gescheitert, Gladbach durch ein 2:0 gegen Bremen ins Finale eingezogen. Damit blieb Jungstar Marco Reus, der im Sommer für 17,5 Millionen Euro nach Dortmund wechselt, das Duell mit seinem künftigen Arbeitgeber vorerst erspart. Gegen Werder spielte der 22-Jährige weitgehend unauffällig, im Endspiel war er nur Zuschauer.