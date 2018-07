Hamburg (SID) - Der ehemalige Vorstandschef des Hamburger SV, Bernd Hoffmann, wurde auf der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten etwas überraschend entlastet. Nach einer sachlichen und unaufgeregten Debatte votierten die nur rund 1200 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder mehrheitlich für eine Entlastung Hoffmanns. Der 48-Jährige war bei der Veranstaltung nicht anwesend. Er muss keine Regressansprüche des Vereins befürchten.

Die Entlastung war im Vorfeld keineswegs gesichert, nachdem der zwölfköpfige Aufsichtsrat Hoffmanns achtjährige Amtszeit nach dessen Ausscheiden im März 2011 juristisch unter die Lupe genommen hatte - mehrere Fragen blieben seitdem ungeklärt. Der Vorwurf des zweifelhaften Finanzgebaren wurde nicht ausgeräumt.

"Der Aufsichtsrat hält es allgemein für ungewöhnlich, dass wichtige Geschäftsvereinbarungen über Hunderttausende Euro überwiegend mündlich vereinbart und die dazugehörigen Dienstleistungen mündlich und persönlich abgerufen und erbracht wurden", sagte Aufsichtsrats-Chef Otto Rieckhoff in seiner Rede. Sein Fazit: "Das Verhalten der ehemaligen Vorstände Katja Kraus und Bernd Hoffmann erscheint nicht in allen Aspekten angemessen und dem Vereinsinteresse zuträglich." Aufsichtsratsmitglied Manfred Ertel nannte die Vertragsabschlüsse "haarsträubend". So etwas dürfe es nie wieder geben.

Auf Schadensersatzansprüche verzichtete das oberste Kontrollgremium aber trotzdem, weil Rieckhoff einen langen Prozess mit unkalkulierbaren Kosten, einen möglichen Imageschaden und negative Auswirkungen auf das laufende Geschäft fürchtet.