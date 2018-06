Rom (dpa) - Nach drei Liga-Spielen ohne Sieg hat sich Miroslav Klose mit Lazio Rom in der italienischen Fußball-Meisterschaft zurückgemeldet. Mit einem Tor in der Nachspielzeit verhalf der deutsche Nationalspieler den Römern zu einem 2:0 (1:0)-Sieg über Atalanta Bergamo.

«Wir mussten heute gewinnen und das haben wir geschafft», sagte der sichtlich erleichterte Lazio-Coach Edy Reja. «Lazio hebt wieder ab», lobte die Online-Ausgabe der «Gazzetta dello Sport».

Eine Bauchlandung erlebte hingegen der AC Mailand. Im Stadtderby unterlag das Team des gebürtigen Berliners Kevin-Prince Boateng gegen den Rivalen Inter Mailand am Sonntagabend mit 0:1 (0:0) und verpasste somit die Rückkehr an die Tabellenspitze. Diego Milito (54.) erzielte das entscheidende Tor. Milan konnte somit kein Kapital aus dem 1:1 von Juventus Turin gegen Cagliari Calcio vom Vortag schlagen. Mit 37 Zählern ist der AC einen Punkt hinter Juve (38) auf Platz zwei. Inter (32) schob sich als Fünfter bis auf einen Punkt an Lazio Rom (33) heran.

Der 33 Jahre alte Klose markierte seinen insgesamt neunten Treffer in der Serie A. Die Führung der Römer hatte der Brasilianer Anderson Carvalho Hernanes per Foulelfmeter in der 20. Minute erzielt. Bergamo spielte nach einer Gelb-Roten Karte für Stefano Lucchini (52.) fast die gesamte zweite Halbzeit lang zu zehnt.

Juventus Turin spielte zu Hause gegen Cagliari nur 1:1. Mit seinem Tor in der siebten Minute sicherte Mirko Vucinic den Piemontesern zumindest einen Punkt, der Rekordmeister ist damit in der laufenden Saison weiterhin ungeschlagen und führt die Liga an.

Der Tabellendritte Udinese Calcio unterlag beim CFC Genua mit 2:3. Bei den Platzherren lief der deutsche Junioren-Nationalspieler Alexander Merkel in der Anfangsformation auf und wurde kurz vor Schluss ausgewechselt. Durch die Niederlage ist Udines Vorsprung auf den Tabellenvierten Lazio auf nur noch zwei Punkte geschrumpft. Inter lauert einen Zähler hinter den Römern.

Die Partie zwischen Catania Calcio und dem AS Rom musste am Samstagabend wegen heftiger Regenfälle abgebrochen werden. In der 65. Minute schickte Schiedsrichter Paolo Tagliavento die Teams beim Stand von 1:1 in die Kabine. Der Platz war nicht mehr bespielbar. «Der Spielabbruch war die richtige Entscheidung», sagte Roms Trainer Luis Enrique nach dem vorzeitigen Ende der Partie. Nicola Legrottaglie hatte die Sizilianer in der 24. Minute in Führung gebracht. Daniele de Rossi glich für die Römer in der 28. Minute aus. Die Begegnung soll am 8. oder 15. Februar zu Ende gespielt werden.