Rom (SID) - Die Ermittlungen im italienischen Wett- und Manipulationsskandal belasten immer stärker die Fußball-Eliteklasse Serie A. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen vermeintlicher Ergebnisabsprachen in Zusammenhang mit fünf Spielen von AS Bari in der vergangenen Saison. Gegen fünf Bari-Spieler wird wegen Sportbetrugs ermittelt, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" am Sonntag. Sie sollen von internationalen Wettorganisationen Geld kassiert haben, um Spiele zu verlieren. Der Klub war am Saisonende in die Serie B abgestiegen.

Auch in Neapel laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Staatsanwälte wollen den Torhüter Matteo Gianello befragen, der bis Juni für den Erstligisten SSC Neapel gespielt hatte. Ihm wird ebenfalls Sportbetrug vorgeworfen. Die Ermittler stützen sich unter anderem auf die Aussagen von Aussteigern aus jener kriminellen Organisation, die mehrere Spiele der vergangenen Saison manipuliert haben soll.

Als entscheidend erwiesen sich die Aussagen eines ungarischen Fußballers, der in seiner Heimat festgenommen worden war. Der 25-Jährige arbeitet mit der Justiz zusammen und lieferte ausführliche Berichte über die in Italien tätige Wettmafia mit Verbindungen nach Asien und Osteuropa.

In Neapel wird auch wegen mutmaßlicher Beeinflussung von Spielern durch die Mafia ermittelt. In diesem Zusammenhang laufen laut "Repubblica" Ermittlungen gegen den früheren Trainer von Inter Mailand, Hector Cuper.