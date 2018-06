München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München muss vier Wochen auf Linksverteidiger Diego Contento verzichten. Eine Woche vor dem Rückrundenauftakt bei Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/ARD, Sky und Liga total!) erlitt der 21-Jährige bei einem Zusammenprall im Training einen Bruch des großen Zehs am linken Fuß. In der Bundesliga-Hinrunde war Contento fünfmal eingewechselt worden. Zur Startformation gehörte er in der zweiten DFB-Pokal-Runde gegen Ingolstadt (6:0) und in der Champions League bei Manchester City (0:2).