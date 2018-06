Köln (SID) - Die mit zahlreichen Bundesliga-Legionären angetretenen Polen haben zum Start der Handball-EM in Serbien einen herben Dämpfer erlitten. Die Mannschaft von Trainer Bogdan Wenta unterlag in Belgrad den Gastgebern nach einer katastrophalen Angriffsleistung mit 18:22 (7:11) und muss damit um den Einzug in die Hauptrunde zittern.

Der WM-Achte Polen kämpft wie die Serben und die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) noch um einen von zwei Plätzen, die zur Teilnahme an Qualifikationsturnieren für die Olympischen Spiele in London berechtigen. Im zweiten Spiel der Gruppe A standen sich am Sonntagabend Vizeweltmeister Dänemark und die Slowakei gegenüber.