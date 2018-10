Köln (SID) - Rekord-Europameister Schweden hat bei der Handball-EM in Serbien den Auftakt verpatzt. Der WM-Vierte kam in einer hart umkämpften Partie gegen Außenseiter Mazedonien nicht über ein 26:26 (14:13) hinaus und liegt damit in der Vorrundengruppe B zusammen mit Mazedonien punktgleich hinter Tabellenführer Tschechien. Die Tschechen hatten im ersten Spiel der Gruppe zuvor gegen die deutsche Auswahl mit 27:24 gewonnen. Bester Torschütze bei den Schweden war Niclas Ekberg mit 6 Treffern, bei Mazedonien trafen Superstar Kiril Lazarov und Stevche Alushovski (je 7) am häufigsten.

Mazedonien, das vor 4800 enthusiastischen Zuschauern in der ausverkauften Sportski-Centar-Cair-Arena im südserbischen Nis lange Zeit geführt hatte, ist am Dienstag (18.15 Uhr/ARD) nächster deutscher Vorrundengegner. Schweden trifft im zweiten Spiel des Tages auf Tschechien.