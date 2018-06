Nis (dpa) - Die deutschen Handball-Männer sind mit einer bitteren Niederlage in die Europameisterschaft in Serbien gestartet. Das Team des neuen Bundestrainers Martin Heuberger unterlag den Tschechen mit 24:27. Nach der Pleite muss der Weltmeister von 2007 um den Einzug in die Hauptrunde und um die letzte Olympia-Chance bangen. Nächster Gegner in der Gruppe B ist übermorgen Mazedonien, zum Abschluss der Vorrunde treffen die Deutschen noch auf Rekord-Europameister Schweden.

