Athen (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle besucht heute Athen. Im Mittelpunkt des Arbeitsbesuchs werde die schwere Finanzkrise stehen, verlautete aus dem griechischen Außenministerium. Westerwelle wird sich am späten Nachmittag mit Regierungschef Lucas Papademos treffen, am Abend dann mit seinem griechischen Kollegen Stavros Dimas. Westerwelle wird noch am Abend zurückreisen. Anfang der Woche werden die Experten der EU, des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank in Athen erwartet.

