Heilbronn (dpa) - Die Polizei hat nach den Schüssen auf einen Mann in Heilbronn eine Verdächtige gefasst. Noch ist unklar, ob die 36-Jährige die tödlichen Schüsse abgegeben hat. Zeugen hatten beobachtet, wie eine Frau vom Tatort weggerannt war. Der 62 Jahre alte Mann aus dem Libanon war am späten Abend mitten in der Innenstadt angegriffen worden. Das Motiv ist noch unklar. Die Ermittler können auch noch nicht sagen, in welcher Beziehung der Tote und die Verdächtige standen.

