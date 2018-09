Hannover (dpa) - Samuel Koch nimmt sein Studium in Hannover an der Hochschule für Musik, Theater und Medien wieder auf. Er wolle zum Sommersemester wieder starten. In welchem Ausmaß sei aber noch nicht ganz klar, sagte der querschnittsgelähmte «Wetten, dass..?»-Kandidat. An diesem Wochenende sei er bereits auf Wohnungssuche gewesen. Koch war am 4. Dezember 2010 vor einem Millionenpublikum in der ZDF-Liveshow verunglückt. Thomas Gottschalk nahm dies als Anlass, die «Wetten, dass..?»-Moderation abzugeben.

