Lima (SID) - Motorrad-Pilot Cyril Despres hat zum vierten Mal die Rallye Dakar gewonnen. Der KTM-Pilot aus Frankreich, der sich während der gesamten Rallye ein faszinierendes Duell mit Vorjahressieger Marc Coma geliefert hatte, ließ sich auf der letzten Etappe am Sonntag von Piscu in die peruanische Hauptstadt Lima mit nur noch 29 Wertungskilometern seinen Vorsprung nicht mehr nehmen.

Despres, der sich am Sonntag mit Platz zehn zufrieden gab, hatte erst am Samstag sich die Führung von Coma zurückgeholt und sich ein Polster von mehr als elf Minuten erarbeitet. Im Ziel lag er schließlich 53:20 Minuten vor dem Spanier, der noch 45 Minuten Zeitstrafe für einen Motorwechsel kassiert hatte.

Der Franzose Despres, der am 24. Januar 38 Jahre alt wird, hatte die Wüstenrallye, die in diesem Jahr erstmals auch durch Peru führte, zuvor 2005, 2007 und 2010 gewonnen. Sein großer Rivale Coma hatte 2006 und 2009 triumphiert. 2008 war die Rallye wegen Terrorwarnungen in Afrika abgesagt worden, seitdem findet der Klassiker in Südamerika statt. Den letzten Tagessieg am Sonntag holte sich der Norweger Per Anders Ullevasetter.