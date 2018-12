Bamberg bleibt Spitze - Berlin patzt

Frankfurt/Main (dpa) - Mit einem 101:69-Sieg bei EnBW Ludwigsburg hat Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg zum Rückrundenauftakt der Basketball-Bundesliga souverän die Tabellenführung behauptet. Dank des klaren Erfolges am Samstagabend liegen die Franken mit 32:4 Punkten weiter zwei Zähler vor Verfolger ratiopharm Ulm, der beim Schlusslicht BG Göttingen zu einem 68:65 kam. In Sichtweite bleibt der Tabellendritte Artland Dragons (26:10) nach einem 93:83 gegen die Telekom Baskets Bonn. ALBA Berlin (24:12) verliert dagegen nach dem 77:80 beim BBC Bayreuth die Spitze langsam aus den Augen.

Beide deutsche Hockey-Teams im Hallen-EM-Finale

Leipzig (dpa) - Deutschlands Hockey-Teams haben die Endspiele der Hallen-Europameisterschaft in Leipzig erreicht. Zunächst setzte sich die von U21-Coach Marc Herbert betreute Damen-Auswahl am Samstag dank ihrer besten Turnierleistung mit 4:1 (2:1) gegen die Niederlande durch und trifft im Finale am Sonntag (13.00 Uhr) auf Weißrussland. Danach besiegten auch die DHB-Herren das Oranje-Team. Deutschland erwartet nach dem 6:3 (2:3) nun am Sonntag (14.30 Uhr) ein Duell mit Tschechien, das Titelverteidiger Österreich mit 3:2 (1:1) besiegte.

Strobel vorerst nicht im offiziellen EM-Kader

Nis (dpa) - Bundestrainer Martin Heuberger verzichtet bei der Handball-EM in Serbien vorerst auf Martin Strobel. Der Spielmacher vom TBV Lemgo gehört nicht zum offiziellen Aufgebot, das am Samstagabend für das Turnier gemeldet wurde. «Das Risiko, nicht mehr reagieren zu können, wenn sich ein Spieler verletzt, erschien mir und meinem Co-Trainer Frank Carstens zu hoch. Deshalb haben wir uns entschlossen, Martin Strobel in Reserve zu nehmen», sagte Heuberger. Strobel wird bei der Mannschaft in Nis bleiben und steht jederzeit zur Verfügung.

Etappensieg für Peterhansel - Zitzewitz Zweiter

Pisco/Berlin (dpa) - Spitzenreiter Stéphane Peterhansel hat im Mini die vorletzte Etappe der diesjährigen Rallye Dakar souverän gewonnen. Der Franzose, dem der Gesamtsieg bei der 33. Auflage praktisch nicht mehr zu nehmen ist, verwies am Samstag Giniel de Villiers mit Beifahrer Dirk von Zitzewitz um über acht Minuten auf den zweiten Rang. Das südafrikanisch-deutsche Duo festigte damit im eigentlich unterlegenen Toyota aber seinen dritten Gesamtrang vor der abschließenden 29 Kilometer langen Wertungsprüfung am Sonntag.

Rießle erneut Dritter - Pittin im Fotofinish vorn

Chaux-Neuve (dpa) - Fabian Rießle hat beim Weltcup der Nordischen Kombinierer im französischen Chaux-Neuve erneut den dritten Rang belegt. 24 Stunden nach dem Premieren-Podiumsplatz verpasste der 22-Jährige aus Breitnau am Samstag in einem dramatischen Rennen seinen ersten Karrieresieg um Haaresbreite. Im Fotofinish musste sich Rießle lediglich dem Italiener Alessandro Pittin und Olympiasieger Jason Lamy Chappuis aus Frankreich geschlagen geben. Björn Kircheisen aus Johanngeorgenstadt wurde Sechster.

Langläufer Wenzl Sprint-Zweiter in Mailand

Mailand (dpa) - Langläufer Josef Wenzl ist beim Sprint-Weltcup in Mailand zum dritten Mal in seiner Karriere auf das Podest gestürmt. Im Finale musste der 27-Jährige aus Zwiesel am Samstag lediglich dem Norweger Eirik Brandsdal um 0,2 Sekunden den Vortritt lassen. Dritter wurde der Schwede Teodor Peterson. Zuletzt hatte Wenzl in einem Einzel-Wettbewerb vor drei Jahren als Dritter in Whistler auf dem Podium gestanden. Bei den Damen feierte die Schwedin Ida Ingemarsdotter den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere.