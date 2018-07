Dopfer auf Slalom-Podest - Neureuther Fünfter

Wengen (dpa) - Fritz Dopfer hat beim Weltcup-Slalom im Schweizer Wengen erstmals einen Podestplatz erreicht. Der für den SC Garmisch startende Skirennfahrer wurde am Sonntag Dritter. Fünf Hundertstel hinter den Podestplätzen lag Felix Neureuther auf dem fünften Rang. Der Sieg ging an den Kroaten Ivica Kostelic, der seinen vierten Saisonerfolg einfuhr. Zweiter wurde Andre Myhrer aus Schweden. Dopfers bestes Slalom-Resultat war vor dem Auftritt am Lauberhorn ein sechster Rang gewesen.

Höfl-Riesch Zweite im Super-G - Vonn siegt

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch hat beim Super-G im italienischen Cortina d'Ampezzo den zweiten Platz belegt. Einen Tag nach dem dritten Rang in der Weltcup-Abfahrt musste sich die Doppel-Olympiasiegerin am Sonntag nur Lindsey Vonn geschlagen geben. Die Amerikanerin gewann damit ihren dritten Super-G in diesem Winter. Auf Rang drei kam die Slowenin Tina Maze.

Neuner trifft falsche Scheiben: 29. Weltcupsieg futsch

Nove Mesto (dpa) - Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner hat beim Biathlon-Weltcup auf die falschen Scheiben geschossen und deshalb ihren 29. Weltcup-Sieg verschenkt. Mit insgesamt acht Strafrunden war die Doppel-Olympiasiegerin am Sonntag im Verfolgungsrennen von Nove Mesto chancenlos. Vier Scheiben verfehlte die Wallgauerin im ersten Stehendschießen, als sie die falschen Ziele anvisiert. Nach den zehn Kilometern hatte die Sprint-Dritte des Vortages als Siebte 1:20,4 Minuten Rückstand auf die Siegerin Tora Berger. Olympiasieger Loch gewinnt auch in Oberhof

Oberhof (dpa) - Rodel-Olympiasieger Felix Loch rast im WM-Winter weiter von Sieg zu Sieg. Der 22-Jährige war auch am Sonntag beim Heim-Weltcup in Oberhof nicht zu bremsen und fuhr überlegen seinen vierten Erfolg im fünften Rennen ein. Hinter dem Berchtesgadener machten David Möller als Zweiter und Andi Langenhan als Dritter den deutschen Dreifacherfolg perfekt. Dem italienischen Altmeister Armin Zöggeler blieb nur der vierte Platz. Loch hat nun beste Chancen, sich als erster deutscher Rodler seit Georg Hackl vor 22 Jahren den Weltcup-Gesamtsieg zu sichern.

Mayer sagt Start bei Australian Open verletzt ab

Melbourne (dpa) - Einen Tag vor Beginn der Australian Open hat Florian Mayer für das erste Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison abgesagt. Der an Nummer 20 gesetzte Bayreuther muss wegen einer Leistenverletzung passen. Wegen der Blessur hatte der 28-Jährige bereits in Brisbane in der ersten Runde aufgeben und danach in Sydney komplett verzichten müssen. In Melbourne unterzog sich die deutsche Nummer eins am Sonntag einem letzten Härtetest. Danach entschied er, zu seinem Erstrundenspiel am Montag gegen den Taiwaner Yen-Hsun Lu nicht anzutreten. Nach Andrea Petkovic bei den Damen fällt in Mayer damit auch bei den Herren der beste deutsche Spieler aus.

Dallas siegt weiter - 99:60 gegen Sacramento

Dallas (dpa) - Die Dallas Mavericks sind in der NBA derzeit nicht zu stoppen. Der Titelverteidiger gewann am Samstag (Ortszeit) daheim gegen die Sacramento Kings mit 99:60 (52:23) und feierte damit den fünften Sieg in Serie und einen vereinsrekord. Noch nie hatten die Texaner so wenig gegnerische Punkte kassiert. Basketball-Superstar Dirk Nowitzki, der am Tag zuvor beim Heimerfolg gegen die Milwaukee Bucks den 23 000. Punkt seiner NBA-Karriere erzielt hatte, steuerte dieses Mal 14 Zähler zum nie gefährdeten Sieg bei.

New England nach Kantersieg im Halbfinale

Boston (dpa) - Die New England Patriots stehen erstmals seit 2008 wieder im Halbfinale der National Football League (NFL). Das Team aus Boston gewann am Samstag (Ortszeit) auch ohne seinen am Fuß verletzten deutschen Right Tackle Sebastian Vollmer das Viertelfinal-Heimspiel gegen überforderte Denver Broncos hoch verdient mit 45:10. Bereits zur Pause war die einseitige Partie beim Stand von 35:7 für die Gastgeber entschieden. Patriots-Quarterback Tom Brady stellte mit sechs Touchdown-Pässen den NFL-Playoff-Rekord ein.

Jugend-Olympia: Erstes Gold für Biathletin Preuß

Seefeld (dpa) - Biathletin Franziska Preuß hat die erste Goldmedaille für Deutschland bei Olympischen Jugend-Winterspielen erobert. Die 17-Jährige vom SC Haag aus Oberbayern gewann am Sonntag in Seefeld den Sechs-Kilometer-Sprint. Trotz eines Schießfehlers setzte sie sich in 17:27,7 Minuten vor der Kasachin Galina Wyschnewskaja durch, die im Ziel 27,5 Sekunden Rückstand hatte.

Hockey-Damen gewinnen Finale im Siebenmeterschießen

Leipzig (dpa) - Deutschlands Hockey-Damen haben das Endspiel der Hallen-Europameisterschaft in Leipzig gewonnen. Die von U21-Coach Marc Herbert betreute Mannschaft setzte sich am Sonntag in einem am Ende hochdramatischen Finale gegen Außenseiter Weißrussland im Siebenmeterschießen mit 3:2 durch. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung stand es 2:2. Kerstin Holm verwandelte den entscheidenden Siebenmeter, Torfrau Karoline Amm wehrte drei Schüsse ab. Damit ist Deutschland zum 14. Mal Hallen-Europameister.