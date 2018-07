Düsseldorf (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat Spekulationen zurückgewiesen, er strebe in der FDP wieder eine Spitzenposition an. «Leute, das habe ich hinter mir», sagte der Ex-Parteichef beim Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen FDP in Düsseldorf.

«Ich stehe nicht auf der Brücke, aber im Maschinenraum will ich weiter mitmachen.» Neben ihrem Umfragetief muss die FDP nun auch das Ende der Jamaika-Koalition im Saarland verkraften. Westerwelle und der nordrhein-westfälische FDP-Vorsitzende, Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr, riefen ihre Partei zur Geschlossenheit in schwierigen Zeiten auf.

«Hören wir auf, uns immer mit uns selbst zu beschäftigen», sagte Bahr vor über 1000 Gästen. «Die FDP wird im Team geführt. Wir brauchen unser Führungspersonal nicht zu verstecken. Wir wollen auf keinen verzichten.» Der Wiederaufstieg der Partei könne aber nur gelingen, «wenn nicht immer wieder ein Anderer geschwächt und ein Anderer kritisiert wird».

Westerwelle und Bahr wiederholten in ihren Reden immer wieder, warum die FDP in Deutschland unverzichtbar sei. Ohne die FDP gäbe es in der Parteienlandschaft «nur noch Umverteiler», die nach dem Staat riefen, sagte Westerwelle. «Eine Partei muss sich dem Zeitgeist der Umverteilung widersetzen.»

Beide Politiker appellierten an ihre Parteifreunde, sich auf die eigenen Markenkerne zu konzentrieren: Bekenntnis zu Europa, Wirtschaftswachstum, Freiheit, Bürgerrechten und Geldwertstabilität. «Wir sind die Partei der leistungsbereiten Mittelschicht», sagte Westerwelle.

Die FDP drohte der rot-grünen Minderheitsregierung in NRW, ihren Etat für das laufende Jahr im Parlament abzulehnen, falls sie sich nicht noch zu massiven Einsparungen durchringe. Wenn der Haushalt im März im Landtag durchfällt, wäre die Regierung am Ende. Bislang drohen alle Oppositionsfraktionen in Düsseldorf mit Ablehnung.